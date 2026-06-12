タレントの江口ともみ（58）が12日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントのつまみ枝豆（68）と結婚記念日を迎えたことを明かし、かつてのウエディングショットを披露した。「本日入籍記念日今年は30周年のパール婚式になります！」とつづると、つまみと自身が花束を手に寄り添う夫婦ショットをアップ。「今夜は5年ごとに結婚記念日をお祝いしてくれる友人がディナーをご馳走してくれて可愛い花束と幸せの象