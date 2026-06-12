王将フードサービスは18日・19日の2日間限定で「大感謝祭」を開催する。【画像】2日間限定でもらえる半額券（2枚綴り）同フェアは、各種割引処理後のお会計金額税込500円ごとに「餃子1人前半額券（2枚綴り）」が1枚もらえる。半額券の有効期間は、20日から7月31日。半額券1枚で餃子1人前を通常税込価格の半額で注文できる。餃子セール実施時は通常税込価格からの半額となる。定食、セット、ジャストサイズ、食べ放題には利用不