俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。BSプレミアム4K（BSP4K）（日曜後0・15）は「FIFAワールドカップ20261次リーグ・C組ハイチ対スコットランド」生中継（前9・58〜後0・00）のため、放送開始が遅れる可能性がある。番組公式サイトで告知された。＜※以下、ネタバレ有＞荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。小寺官兵衛（