リクルートが運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』は、お得なポイント還元キャンペーン「ビビビ祭 for リピート」を8月31日から開催する。キャンペーンに先立ち、事前エントリー受付を6月12日より開始。【画像】いつポイントがもらえる？「ビビビ祭 for リピート」スケジュール今年2月に第1弾を開催し、第2弾となる今回のキーワードは「リピート」。期間内に同