ヤクルト、楽天で１７年の現役生活を送った宮出隆自さん（４８）は、プロ入り６年目に野球人生の転機を迎えた。将来のエース候補として期待されドラフト２位でヤクルトに入団したが、故障に悩まされ、かねて評価されていた打撃力を生かすべく野手に転向することを決意する。第二のプロ野球人生の始まりだった。◇◇右膝に水がたまる症状で投球練習もままならなくなっていた宮出さんにとって、球団からの野手転向