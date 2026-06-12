上海国際映画祭の会場＝12日、中国・上海市（共同）【上海共同】中国上海市で12日、第28回上海国際映画祭が開幕した。最新の邦画を紹介するイベント「日本映画週間」の開催は見送られ、邦画上映や日本人審査員の登用もゼロとなった。日中関係の悪化が影響したとみられる。映画祭では例年、邦画や日本アニメ作品を多数上映。昨年は、人気アニメシリーズ「エヴァンゲリオン」の放送30周年を記念して映画作品が上映されたほか、オ