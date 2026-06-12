ホワイトハウスの敷地内に建設された賛否両論の巨大施設が公開されました。11日公開されたのは、ホワイトハウスの敷地内に建設された総合格闘技団体「UFC」の特設会場です。トランプ大統領の80歳の誕生日にあわせ、アメリカ建国250周年事業の一環として、14日に史上初の試合が開催されます。千田淳一記者：選手たちは大統領執務室から入場し、このた八角形のリングで試合を行います。総事業費は6000万ドル、日本円で約96億円に上り