環境省が今月下旬から開始するクマの個体数を把握するための調査について、石原環境大臣はきょう、クマが生息する場所に、個体を識別するためのカメラを800台以上設置すると明らかにしました。石原宏高 環境大臣「合計で800台以上のカメラを設置し、6月下旬から9月下旬に調査をいたします」環境省が今月下旬から開始するクマの個体数を把握するための調査について、石原環境大臣はきょう（12日）、クマが生息する場所に、個体