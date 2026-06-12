サッカーワールドカップが開幕したことを受け、松本洋平文部科学大臣はきょうの会見で、国際的に広がっているスポーツベッティング（賭博）が日本では違法になると指摘したうえで、「決して関わらないように」と注意喚起しました。松本文科大臣はきょうの会見で、サッカーワールドカップの開幕を念頭に、「諸外国ではいわゆるスポーツベッティング（賭博）市場が急速に拡大をしていて、本大会でも市場が盛り上がるものと予想される