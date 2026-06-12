元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は12日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に臨むサッカー日本代表のDF長友佑都（39＝FC東京）に激励のLINEを送り、本人から「暴れます」という返答があったことを明かした。番組では恒例のパネル企画で、この日未明に開幕した大会を特集。「サッカー大好き芸人」として2014年ブラジル大会以降、3大会連続で現地観戦