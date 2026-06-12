シルバーライフは大幅に３日続落し、年初来安値を更新した。１１日の取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の単独決算を発表した。売上高が１２１億２５００万円（前年同期比１０．９％増）、営業利益が７億９４００万円（同１８．３％増）だった。一方、直近の２～４月期は売上高が４０億５４００万円（前年同期比９．８％増）、営業利益が２億１１００万円（同７．５％減）との