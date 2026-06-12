住友大阪セメントは大幅反発。ＳＭＢＣ日興証券が１１日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を４７００円から６４００円へ引き上げており、これが買い材料視されている。 証券会社によると、２７年３月期は中東情勢悪化の影響が重荷となるが、２８年３月期は国内セメント値上げの浸透やＮＡＮＤ向け静電チャックの需要回復が業績を牽引する見通しで、株価見直し余地は大きいと指