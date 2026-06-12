夢展望が買われている。同社は１１日取引終了後、中国広東省深セン市福田区に出店したことを明らかにしており、更なる中国展開が期待されているようだ。 今回の出店は、沿岸部主要都市における顧客接点を拡大するとともに、内陸部を含む既存拠点で得られる販売動向や来店時の反応を相互に活用し、中国内における店舗展開の相乗効果を高めることが目的だという。 出所：MINKABU PRESS