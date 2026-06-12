明豊エンタープライズが３日ぶりに反発している。１１日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算が、売上高２３４億７０００万円（前年同期比１８.３％増）、営業利益２６億６９００万円（同２８．１％増）、純利益１５億６９００万円（同４９．５％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。 主要ブランドである「ＥＬＦＡＲＯ（エルファーロ）」「ＭＩＪＡ