ＪＸ金属が３日ぶりに急反発した。同社は１１日、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に搭載されるメディア向けの磁性材スパッタリングターゲットについて、２６年度下期より生産能力の増強を段階的に実施すると発表。供給量の拡大による業績押し上げ効果を期待した買いが入ったようだ。生成ＡＩの普及を背景にデータセンターが取り扱うデータ量が急増するなか、ストレージとして重要な役割を