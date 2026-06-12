午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８２、値下がり銘柄数は５３４、変わらずは４０銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、ガラス・土石、電気機器など。値下がりで目立つのはサービス、鉱業、陸運など。 出所：MINKABU PRESS