乃木坂46が、7月22日にリリースする42ndシングルより表題曲「是非に及ばず」を6月13日に先行配信する。 （関連：坂道グループの“期別曲”が示すものとは？乃木坂46、櫻坂46、日向坂46……新期生楽曲に見るアイデンティティ） 本作の表題曲では、5期生 一ノ瀬美空が初めてセンターを務める。先行配信の情報は、東京メトロ乃木坂駅コンコースに掲載されているポスターを使用したティザӦ