瀬戸内地方は、高気圧に覆われて日差しがよく届いています。昼過ぎ以降もおおむね晴れますが、岡山県では上空の寒気や湿った空気の影響で、雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で30度、津山と高松で29度の予想です。11日と同じくらいの気温になります。 13日も高気圧に覆われて、晴れるところが多いでしょう。朝の最低気温は岡山で18度、津山で14度、高