人気番組「新・鉄道ひとり旅」第275回の舞台は、長野県内を走るJR篠ノ井線。鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国の鉄道をぶらりひとり旅して回る、「新・鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。2026年6月13日放送の275回目では、JR篠ノ井線を取り上げます。篠ノ井駅〜塩尻駅までの66.7kmを結ぶ、J