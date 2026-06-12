開催：2026.6.12 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 7 - 5 [マリナーズ] MLBの試合が12日に行われ、オリオールパークでオリオールズとマリナーズが対戦した。 オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。 1回表、1番 コール・ヤング 3球目を打って右中間スタン