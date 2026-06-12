開催：2026.6.12 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 6 - 8 [ドジャース] MLBの試合が12日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとドジャースが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。 3回表、1番 大谷翔平 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャー