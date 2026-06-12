韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）が、4大会連続でワールドカップ出場を果たした。FIFAワールドカップ2026でグループAに入る韓国代表は11日に行われた第1節でチェコ代表と対戦。キャプテンマークを巻いてスタメンに名を連ねたソン・フンミンは、2014年大会から続けて自身4大会連続でのW杯出場となった。なお、データサイト『OPTA』によると、韓国代表選手が4大会連続のW杯出場を果たしたのは、1990年か