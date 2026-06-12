ワールドカップの開幕どころではなかった。2026年６月11日（日本時間12日）、「遠藤航の戦線離脱」を受け、現場は騒然となった。メディア公開された冒頭15分の練習で、「なぜ遠藤がいない？」という空気が広がる。続いて山本昌邦技術委員長が会見を開き、「遠藤の離脱決定」と「町野修斗の追加招集」を発表。その後は新キャプテンに指名された板倉滉の囲み取材、遠藤自身によるXでの代表引退発表、さらに他の選手たちの取材