日本サッカー協会（JFA）は11日から28日まで、東京都渋谷のMIYASHITA PARK屋上で、日本代表を応援するリアルイベント『SAMURAI BLUE祭』を開催する。初日には元日本代表DF坪井慶介さんと、日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーであるJI BLUE（JO1とINIのメンバーからなる特別ユニット）が登場。青色の応援提灯を一斉に灯すスペシャルライトアップ点灯式を行った。JI BLUEの河野純喜さんは、「ユニフォームを