独自の序列を紹介している海外サイト『Mad Football』が６月11日、「歴代最高のアジア人サッカー選手ランキング」を発表した。順位付けするのではなく、ピラミッドに顔写真を当てはめ、頂点から７層に分けて格を選定。頂点のみ１人で、プレミアリーグ得点王の実績を持つソン・フンミン（韓国）が君臨し、続く２層目に中田英寿、チャ・ボムグン（韓国）、パク・チソン（韓国）、３層目に本田圭佑、アリ・ダエイ（イラン）、キム