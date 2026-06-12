歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第22回のタイトルは「播磨大誤算」。信長から播磨攻略を命じられた秀吉（演：池松壮亮）は、わずか数カ月で播磨を平定しますが、このとき秀吉は、降伏した上月城の兵を処刑しただけでなく、城内にいた女子どもまで串刺し、磔（はりつけ）にしたと伝えられています。その後、竹中半兵衛（演：菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反