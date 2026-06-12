メキシコ代表MFジルベルト・モラ（クラブ・ティフアナ）が、同代表におけるワールドカップでの最年少出場者となった。北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026開幕戦が11日に行われ、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表が対戦し、2−0でメキシコ代表が勝利を収めた。この試合に66分から途中出場した17歳240日のモラは