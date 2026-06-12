６月14日に開催される北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビルでキャンプを張っている日本代表に激震が走った。現地11日、主将の遠藤航が怪我のために離脱したのだ。FW町野修斗が追加招集され、新キャプテンは板倉滉に決定した。５月31日のアイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった遠藤は、ナッシュビル入りしてからは、一部の全体練習に加わっていた。だ