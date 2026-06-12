【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（以下、MAJ）の演歌・歌謡曲部門を表彰する『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲 LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』が、6月11日、Zepp DiverCity (TOKYO)で開催された。 ■日本の“ソウルミュージック”演歌・歌謡曲を世界に発信するライブと、授賞式を織り交ぜて開催 MAJは、音楽業界の主要5団体（日本レコード協