【写真＆動画】クラヴマガに挑戦する岩本照／スキーや水泳に挑戦したことも／岩本照が登場した『Tarzan』過去表紙 Snow Manの岩本照が自身のInstagramストーリーズを更新。雑誌『Tarzan』のオフショットとして、準備運動中の写真を公開し、注目を集めている。 ■岩本照「助けて下さい」 岩本は、雑誌『Tarzan』の連載「裏切りの筋トレ・メソッド」で挑戦した近接格闘術・クラヴマガに関連する投稿をスト&#