12日11時現在の日経平均株価は前日比2428.28円（3.78％）高の6万6645.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は982、値下がりは534、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を684.86円押し上げている。次いでアドテスト が569.61円、ファストリ が173.78円、キオクシア が137.27円、ＳＢＧ が131.94円と続く。 マイナス寄与度は