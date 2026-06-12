卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」は11日、クロアチア・ザグレブで女子シングルス1回戦が行われ、世界ランキング12位の早田ひな（日本生命）は同29位の覃予萱（中国）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利し、2回戦進出を決めた。前回対戦で敗れていた19歳との一戦を制して突破を決めた早田。中国の現地メディアもサウスポーの躍動ぶりを報じている。 ■ベスト8で再び中国勢の可能性 早田は5月