2026年6月11日、独ドイチェ・ヴェレ中国語版サイトは「中国に関する謝った発言をした？」と題し、フィリピンの国防相が中国政府から制裁を受けることになったと報じた。記事は、中国外交部が公式サイトに掲載した関連通達で、フィリピンのギルベルト・テオドロ国防相が中国に関する誤った主張を繰り返し発表して両国関係を破壊したとして、同国防相とその配偶者、子どもの中国本土、香港、マカオへの入国禁止、および中国国内の組