中国に進出している日系企業の団体である中国日本商会は6月11日、北京市内で「中国経済と日本企業2026年白書」の発表会を行いました。白書は、中日間の外交・政治関係が冷え込む中、中国に進出した日系企業が依然として中国市場を最重要拠点と位置づけ、ビジネス環境への高い満足度を維持している実態を示す一方、両国政府に対して定期的なハイレベル対話の再開や、予見性・透明性・公平性が確保されたビジネス環境の整備を強く求