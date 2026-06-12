南野はメンバー選外もチームに帯同北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月8日にベースキャンプ地の米ナッシュビル入りし、本大会開幕に向けて準備を進めている。「メンター」としてチームに帯同するMF南野拓実も合流。長い髪を切ってイメージチェンジした姿が注目を集めている。第1次森保ジャパンから主力選手として長らく代表をけん引してきた南野。昨年末に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、今大会は無念の