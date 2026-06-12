「CANインベーダー」（右下）などの押収品＝4月、埼玉県警吉川署埼玉県警は12日、トヨタ自動車のSUV「ランドクルーザープラド」を盗んだとして、窃盗などの疑いで、東京都新宿区の自称建設業安藤泰樹容疑者（29）＝同罪などで公判中＝を追送検した。県警は既に、共謀したとして同容疑などで別の男（37）を逮捕。2人が2023年6月〜25年6月ごろ、9都県で同様の盗みを約550件繰り返したとみており、計約16億円超の被害を確認したと