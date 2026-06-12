岩本絹子被告東京女子医大（東京都新宿区）の新校舎や病棟の建設工事で、不正な報酬を支払わせて大学に損害を与えたとして、背任罪に問われた元理事長岩本絹子被告（79）は12日、東京地裁（福島直之裁判長）の初公判で「背任行為はしていません」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。弁護側も、被告には不当な利益を得ようとする意図はなかったとした。検察側は冒頭陳述で、1級建築士の松丸典義被告（70）＝同罪で公判中＝へ