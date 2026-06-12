遠藤航が日本代表から離脱、本田圭佑が感謝の言葉日本サッカー協会（JFA）が現地時間6月11日、キャプテンのMF遠藤航（リバプール）が北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱することを発表した。元日本代表のMF本田圭佑（FCジュロン）が自身の公式Xで遠藤に伝えた8文字の思いに「泣けてくる」「温かい言葉」など反響の声が寄せられている。現地時間11日に、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが緊急でブ