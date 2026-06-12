サルデーニャ島南部プンタモレンティスビーチ＝2019年6月17日/Fabrizio Villa/Getty Imagesローマ（CNN）海水浴客らでにぎわうイタリア・サルデーニャ島の人気ビーチで、非常時の安全確保を理由に、10〜65歳の人がパラソルや傘を使うことが禁止された。対象となるのはサルデーニャ島南部にあるプンタモレンティスビーチ。10歳までの子どもがいる家族連れと、65歳以上の高齢者に限り、大型のパラソル1本のみ使用を認める。それ以外