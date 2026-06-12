俳優でタレント松尾貴史（66）が12日、Xを更新。今月8日に89歳で亡くなったことが明らかになった元衆院議長の河野洋平（こうの・ようへい）さんの訃報を受け、追悼した。松尾は「河野洋平さんが逝去されたと聞いた」と言及。「自民党の中では、日本国憲法を大切にされる良心的、貴重な存在だったと感じる」とつづった。続けて「河野さんが自民党総裁の時にNHK BSで対談したことがあるが、すこぶる紳士的でわかりやすく対話される方