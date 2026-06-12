Visaは6月10日、「Visa Payments Forum 2026」において、クライアントが次世代コマースを実現できるよう支援するための新たなAI、ステーブルコインおよびトークン機能を発表した。Visa基調講演において、同社の最高製品・戦略責任者であるジャック・フォレステル氏は、人工知能とステーブルコインという2つの基盤的な変化が資金移動のフロントエンドとバックエンドの両方をどのように変革しているのか、また同社がどのようにクライ