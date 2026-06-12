様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」そんな「ケイウノ」から、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターたちのK18イエローゴールド製ミニスタチューが登場！ラインナップは、「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」、「ハム」の4種類です。 ケイウノ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ミニスタチュー