6月9日に最終回を迎えた、高橋一生主演のドラマ『リボーン〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）。高橋は、冷酷な敏腕社長と、正義感にあふれた下町の男の一人二役を演じ、話題を呼んだ。無事に最終回を終えたが、その少し前となる5月26日、都内で開かれていたのが、作品の打ち上げだった。夕方ごろから、共演する中村アンや小日向文世、鈴鹿央士ら、そうそうたる面々が会場に集まっていた。「この日は19時からのスタートで、2