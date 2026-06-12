Visaは6月10日、OpenAIとの戦略的提携を発表した。Visa○エージェント・コマースのシームレスな決済を実現へ本提携により、エージェンティック・コマースにおいて同社の決済を安全に実行できるようになり、OpenAI上の体験全体にわたってシームレスかつ信頼性の高い決済を可能にする。両社は本発表をサンフランシスコで開催されたVisa Payments Forumにおいて行った。本パートナーシップを通じて、Visaは自社のグローバルネットワー