北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、開幕戦のA組でメキシコが南アフリカに2-0で勝利した。現地では大興奮となったメキシコサポーターが、なぜか韓国人とみられるサポーターを胴上げするお祭り騒ぎとなり、話題になっている。これもお祭りムードゆえか。現地の会場外で大興奮したメキシコサポーターの群衆で胴上げされる人物が。赤いシャツを着た韓国サポーターとみられ、宙に