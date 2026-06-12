サッカーの北中米Ｗ杯開幕戦（１１日＝日本時間１２日、メキシコ市）、会場外で警察とデモ参加者が衝突する事態が発生したと英公共放送「ＢＢＣ」が報じた。この日の開幕戦前に行われた開会式には、世界的歌姫のシャキーラらがパフォーマンスを行い、会場を盛り上げた。しかしその外では混乱が。同局は「スタジアムの外では、過激なデモ参加者が大会の妨害を図り、警備当局による強力な対応を受けたため、散発的な激しい衝突が