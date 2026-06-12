純烈の弟分として誕生した4人組男性歌謡グループ・モナキが、初の冠特番『モナキ 純度100％！』（テレビ朝日系）の制作発表会見に登壇。素顔に迫るコーナーでは、おヨネ（28）が「青ひげが目立つ」、ケンケン（29）が「足が少し臭ってきた」と悩みを明かすなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。気取らないキャラクターが魅力の彼らだが、その勢いはまさに快進撃そのものだ。純烈のリーダー・酒井一圭（50）が手がけた「セカンドチ