いきなり波乱の幕開けだ。北中米Ｗ杯開幕戦となった１次リーグＡ組初戦（１１日＝日本時間１２日、メキシコ市）、かつて日本代表を指揮したハビエル・アギーレ監督（６７）率いる開催国のメキシコが南アフリカに２―０で快勝した。この試合は、３人の退場者が出る異例の展開となった。メキシコは前半９分にＦＷフリアン・キニョネス（アルカディシア）が大会第１号となるゴールを決めると、後半２２分にＦＷラウル・ヒメネス（