「玉川さんは情報番組『羽鳥慎一 モーニングショー』（テレビ朝日系）での発言が炎上することが多く、4月にも“ユダヤ人発言”で物議を醸したばかり。ですが、ある一定の層からはとてつもない人気を集めているようなのです」こう語るのは制作関係者。元テレビ朝日報道局員の玉川徹氏（63）といえば、『モーニングショー』での歯に衣着せぬ発言でおなじみだ。「今年4月の放送では、アメリカ・トランプ大統領の娘婿クシュナー氏につ