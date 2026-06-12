ジグソーパズルの老舗「やのまん」から『ムーミン』に登場する「ニョロニョロ」を飾れる、木製ジグソーパズルが登場。「ウッディパズルリグミー』シリーズに「ニョロニョロ」のデザインが新たに発売されます！ やのまん『ムーミン』ウッディパズルリグミーニョロニョロ 価格：3,520円(税込)発売日：2026年6月下旬ピース数：112ピース※のり不要パズル完成サイズ：縦17.9×横25.0×厚さ0.5cm付属品：木製イ